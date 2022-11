Tennis : Davis-Cup-Team will „Außergewöhnliches“ schaffen

Davis-Cup-Team will „Außergewöhnliches“ schaffen

Málaga Seit 1993 hat Deutschland nicht mehr den Davis Cup gewonnen. Auch diesmal sind die Chancen gering, denn der Spitzenspieler fehlt. Der Teamchef setzt darauf, dass „in dieser einen Woche alles passt“.

Auf Alexander Zverev müssen die deutschen Tennis-Herren in Andalusiens Küstenstadt Málaga auch als Edelfan in der ersten Reihe diesmal verzichten.

Anders als in den Davis-Cup-Gruppenspielen im September am Hamburger Rothenbaum, als er von der Tribüne aus seine Teamkollegen anfeuerte, wird der Olympiasieger am Donnerstag (16.00 Uhr/ServusTV und DAZN) nur aus der Ferne die Daumen drücken.