Eishockey-WM DEB-Kader mit NHL-Profis, fünf Eisbären und Meister-Coach

Die DEB-Auswahl bestreitet ihre letzten beiden Testspiele am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport) in Wolfsburg und zwei Tage später (19.30 Uhr/MagentaSport) in Weißwasser gegen Frankreich. Zum WM-Auftakt am 10. Mai im tschechischen Ostrava bekommt es das Kreis-Team mit der Slowakei zu tun.