Eishockey-Länderspiel : DEB-Perspektivteam unterliegt der Schweiz

Herisau Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm ist mit dem deutschen Olympia-Perspektivteam mit einer Niederlage in das Länderspieljahr gestartet.

Über jeweils zwei Länderspiele pro Jahr will Söderholm mit dem Olympia-Perspektivteam junge deutsche Spieler an die A-Auswahl heranführen, um sich einen breiten Stamm für die Winterspieler 2022 in Peking aufzubauen. Bereits an diesem Freitag kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen beider Teams in Olten (20.15 Uhr/MagentaSport).