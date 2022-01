Winterspiele in Peking : DEB-Team trotzt Corona-Bedenken - Erneute Medaille das Ziel

München Eishockey-Bundestrainer Söderholm will mit dem nur leicht veränderten WM-Kader auch bei Olympia wieder mindestens unter die Top vier. Corona-Bedenken gibt es zwar, sie werden aber beiseite geschoben.

Wie weit, das verdeutlichte der x-te aktuelle Corona-Ausbruch in der Deutschen Eishockey Liga, ausgerechnet beim Top-Team Adler Mannheim. Die Adler stellen in Torhüter Felix Brückmann, Verteidiger Korbinian Holzer und den Angreifern Lean Bergmann, Nicolas Krämmer, Matthias Plachta und David Wolf sechs und damit die meisten Olympia-Fahrer im deutschen Aufgebot. Die Adler machten 14 positive Fälle öffentlich, darunter sind nach Informationen des „Mannheimer Morgen“ auch Spieler, die im 25 Mann starken Olympia-Kader stehen.

Zwei überraschende Rückkehrer

„Wir werden keine Namen kommentieren“, sagte DEB-Sportdirektor Künast, räumte aber ein: „Es kann schon sein, dass erst mal nur 22 nach China fliegen und drei kommen nach.“ Am 2. Februar will Söderholm nach Peking fliegen und sein Team vorab vom kommenden Montag an ausgerechnet in Mannheim auf die besonderen Bedingungen in China und die Corona-Herausforderungen vorbereiten. Bis zum Wochenende müssen die Nationalspieler in der DEL noch spielen - sofern die Spiele ihrer Teams überhaupt stattfinden.