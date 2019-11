Deutschland Cup : DEB-Team verliert gegen Schweizer Nationalmannschaft

Krefeld Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim Deutschland Cup einen Prestigeerfolg gegen die Schweiz verpasst.

In Krefeld unterlag die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm dem WM-Gastgeber von 2020 knapp mit 3:4 (1:0, 0:1, 2:2) nach Verlängerung. Die Treffer von Frederik Tiffels (4. Minute), Daniel Pietta (48.) und Daniel Fischbuch (51.) waren am Ende zu wenig. Die Slowakei ist am Sonntag (14.30 Uhr/MagentaSport) abschließender Gegner. Zum Auftakt am Donnerstagabend war dem Team des Deutschen Eishockey-Bundes ein 4:3 gegen Russland geglückt.