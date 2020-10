Eishockey : DEL-Auftakt trotz Testturnier ungewiss

Neuss Mit einem Testturnier meldet sich die Deutsche Eishockey Liga zurück. Aber: Sechs Teams verzichten, der Saisonstart bleibt weiter fraglich. „Ohne konkrete Perspektive“ mache es keinen Sinn die prekäre wirtschaftliche Situation zu verschärfen, sagt Augsburgs Sigl.

Nach monatelangem Stillstand setzt die Deutsche Eishockey Liga mit einem Testturnier ein positives Zeichen für die erhoffte Rückkehr in den Saisonbetrieb. 8 von 14 Mannschaften kehren für den Wettbewerb vom 11. November bis 12. Dezember auf das Eis zurück.

Ob der angedachte Saisonauftakt Mitte Dezember möglich wird, bleibt allerdings weiter unsicher, auch wenn mit der Bekanntgabe des Wettbewerbs ein Schritt in die richtige Richtung geschafft scheint. Wie groß die finanziellen Zwänge sind, zeigt, dass ein Topclub wie die Kölner Haie beim Testlauf fehlt.

Auch wenn der Club den Wettbewerb herbeisehne, müsse er „in Anbetracht der Situation doch vernünftig bleiben“, sagte Augsburgs Gesellschafter Lothar Sigl. Auch seine Panther gehören zu den Teams, die von einer Teilnahme abgesehen haben: „Ohne konkrete Perspektive auf den Start der PENNY DEL hat es keinen Sinn, den kompletten Kostenapparat hochzufahren und die prekäre wirtschaftliche Situation, in der wir uns unverändert befinden, weiter zu verschärfen.“

Der Geschäftsführer der Eisbären Berlin, Peter John Lee, wertete den MagentaSport Cup dagegen als „ein sehr wichtiges“ Zeichen: „So rückt unser Sport wieder in die öffentliche Wahrnehmung und die Spieler erhalten darüber hinaus Spielpraxis unter Wettkampfbedingungen.“

Wie die „Eishockey News“ zuvor berichtete, soll das Turnier eine „Antrittsprämie in nicht unerheblicher Höhe garantieren“. Die Adler Mannheim deuteten mit den Worten „Solidarität“ und „Loyalität“ und einer Einigung nach mehreren Gesprächen an, dass ein zusätzlicher Gehaltsverzicht der Spieler womöglich Voraussetzung war. Der Düsseldorfer Geschäftsführer, Harald Wirtz, bestätigte dies der „Rheinischen Post“ für die DEG und sagte mit Blick auf den Beitrag der Geldgeber: „Das ist ein großes Zeichen der Mannschaft und ein klares Statement der Gesellschafter, aufs Eis und nicht in den Winterschlaf zu gehen.“ Für die Lizenzvergabe war zuvor verlangt worden, dass 25 Prozent des vereinbarten Gehalts der Spieler von einer garantierten zu einer variablen Zahlung werden.