Eishockey DEL-Playoffs: München und Bremerhaven vor Halbfinal-Einzug

Für den neben München vor Saisonbeginn größten Favoriten Adler Mannheim läuft es nach einer ebenfalls problematischen Hauptrunde indes auch in den Playoffs noch nicht so gut. Nach dem Auftaktsieg in der Viertelfinalserie am vergangenen Wochenende bei den Eisbären Berlin verloren die Adler das dritte Spiel in der Hauptstadt mit 2:3 (0:2, 0:1, 2:0). Damit führen die Eisbären in der Serie nun 2:1. Mannheim schwächte sich diesmal durch eine Spieldauerdisziplinarstrafe für den früheren NHL-Verteidiger Korbinian Holzer selbst.