Grand-Slam-Turnier Del Potro und Serena Williams im Halbfinale der US Open FOTO: Carolyn Kaster

Der Tennis-Weltranglisten-Dritte Juan Martin del Potro steht als erster Spieler im Halbfinale der US Open. Auch die sechsmalige Siegerin Serena Williams hat die Runde der letzten vier Spielerinnen in New Yorkerreicht. dpa