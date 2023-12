Skispringen „Demontiert sich selbst“: Härteste Phase für Eisenbichler

„Dass er so überhaupt nichts zusammenbringt, ist für mich unverständlich“, sagte Horngacher, der jahrelang auf Eisenbichler als Leistungsträger zählen konnte. Das ist im laufenden Winter überhaupt nicht so. „Er überspielt oft viele Dinge. Wir müssen mal reden, wo die Reise hingeht. Leistung zählt, das ist einfach so. Es ist egal, wie viele Medaillen du zu Hause hängen hast.“ Horngacher stellte dem Routinier keine Rückkehr in Aussicht, auch öffentliche Worte der Aufmunterung und Wertschätzung suchte man vergeblich.