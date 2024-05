NBA Denver Nuggets geben 20 Punkte Vorsprung aus der Hand

In maximal sieben Spielen geht es nun um den Einzug in die NBA-Finals. Die beiden ersten Partien der Serie zwischen den Mavericks und den Timberwolves werden in Minneapolis ausgetragen. In der Eastern Conference treffen die Indiana Pacers auf die Boston Celtics. Das erste Spiel findet in der deutschen Nacht zu Mittwoch in Boston statt. Die Pacers hatten sich in ihrem siebten Spiel 130:109 gegen die New York Knicks um den Niedersachsen Isaiah Hartenstein durchgesetzt.