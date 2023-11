Saisonstart Der deutsche Biathlon-Plan: Mehr Risiko für mehr Medaillen

Und 2026 ist das große Ziel. Bei den Olympischen Spielen in Italiens Biathlon-Mekka Antholz sollen unbedingt Medaillen her. Deswegen gab es auch in der Vorbereitung schon erstmals lange Trainingslager in der Höhe. „Wir brauchen mehr Daten aus der Höhe“, sagte Velepec. Findet die WM im Februar 2024 im Flachland in Nove Mesto/Tschechien statt, geht es anschließend 2025 in die WM-Höhe von Lenzerheide in die Schweiz und schließlich erneut auf gut 1500 Meter nach Südtirol, wo die Olympia-Medaillen in Antholz vergeben werden.