Tennis Der Fall Sinner und viele Fragen: „Wie ein Vulkanausbruch“

Dass nun ausgerechnet eines der beiden Gesichter der neuen Tennis-Ära mit Doping in Verbindung gebracht wird, ist in der Tat ein Beben „wie ein Vulkanausbruch“ für die Tennis-Szene. Auch wenn Sinner erst einmal um eine Sperre herumkommt. Denn obwohl der Italiener, der gerade erst das Masters-1000-Turnier in Cincinnati gewonnen hat, im März zweimal positiv auf das verbotene anabole Steroid Clostebol getestet wurde, darf er bei den an diesem Montag beginnenden US Open ganz normal an den Start gehen.