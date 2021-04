Olympische Spiele : Deutsche Athleten sollen vor Tokio geimpft werden

Berlin Viele Athleten und Verbände drängen auf eine baldige Corona-Impfung noch vor den Olympischen Spielen. Die Bundesregierung stellt nun in Aussicht, dass das Impftempo dies rechtzeitig für alle Tokio-Teilnehmer ermöglichen wird.

Der Deutsche Olympische Sportbund sieht in dieser Zusicherung „ein entscheidendes Signal“. DOSB-Präsident Alfons Hörmann mahnte aber in einer Mitteilung: „Jetzt kommt es darauf an, gemeinsam mit allen für die Umsetzung verantwortlichen Stellen in Bund und Ländern die Impfungen in den nächsten Wochen verantwortungsvoll und professionell umzusetzen.“ Die Corona-Impfung aller impfwilligen Mitglieder der deutschen Teams für die Sommerspiele und die Paralympics in Tokio sei der „zentrale Baustein“ für „eine sichere Teilnahme und eine gesunde Rückkehr“ aus Japan, sagte Hörmann.