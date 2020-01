Weltcup in Oberhof : Deutsche Biathleten bejubeln Staffel-Podium - Damen Vierte

Weltcup in Oberhof

Oberhof Diesmal war der Wind das große Problem. Das bekam Schlussläufer Doll voll zu spüren. Er ging ins Risiko, wurde zwar nicht ganz dafür belohnt, jubelte am Ende aber trotzdem.

Aber mit Rang drei sorgten die in dieser Formation noch nie gelaufenen Philipp Horn, Johannes Kühn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll beim Heim-Weltcup Oberhof dennoch für ein starkes Ergebnis und versetzten die 22.750 Fans noch mehr in Feierlaune. „Wir hatten uns vorher das Podium vorgenommen und deswegen können wir insgesamt zufrieden sein. Das Ergebnis stimmt“, sagte Olympiasieger Peiffer am Samstag.