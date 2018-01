später lesen Heim-Weltcup Deutsche Biathleten peilen Top-Platzierung in Oberhof an FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Im ersten Rennen des Olympia-Jahres muss Biathlon-Bundestrainer Mark Kirchner in Oberhof auf Lokalmatador Erik Lesser verzichten. Der zweimalige Weltmeister fehlt am Freitag (14.15 Uhr) im Weltcup-Sprint wegen eines Infekts und kann somit auch am Samstag in der Verfolgung nicht starten. dpa