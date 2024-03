Weltcup Deutsche Biathletinnen ohne Podest im Sprint

Beim Saisonfinale fehlt wie schon in der Vorwoche in Soldier Hollow/USA Ex-Staffelweltmeisterin Preuß. Die 30-Jährige kämpfte die vergangenen drei Wochen mit einem Infekt, durch den sie bei der WM im Februar in Nove Mesto auf die Staffel verzichten musste. Das Problem sollte mit einem kleinen chirurgischen Eingriff an den Nasennebenhöhlen behoben werden. „Es ist behebbar und dem gehe ich jetzt nach“, sagte die 30-Jährige, die fast ihre gesamte Karriere mit gesundheitlichen Rückschlägen und Verletzungen zu kämpfen hat. „Ich hoffe, dass alles gut verheilt und die Probleme endgültig der Vergangenheit angehören.“ Sie will in der neuen Saison wieder angreifen.