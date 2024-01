Biathlon Deutsche Frauen-Staffel in Ruhpolding auf Rang drei

„Wir haben es alle echt stark gemacht. Wir freuen uns und wissen es zu schätzen, den Schritt auf das Podium gemacht zu haben“, sagte Preuß im ZDF. Am Sonntag in Oberhof hatte es nach drei Strafrunden und 15 Nachladern nur zu Platz fünf für Deutschland gereicht. Nur zum Saisonauftakt im schwedischen Östersund war dem Team auf Rang drei in diesem WM-Winter bislang zuvor der Sprung auf das Podium gelungen, auch in Hochfilzen hatte es im Dezember lediglich zu Position fünf gereicht.