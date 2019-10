Erster Weltcup der Saison : Deutsche Ski-Asse enttäuschen in Sölden - Pinturault siegt

Deutsche Ski-Asse enttäuschen in Sölden - Pinturault siegt

Sölden Das erste Jahr nach dem Rücktritt von Erfolgsgarant Felix Neureuther hat für die deutschen Skirennfahrer mit einem verpatzten Saisonauftakt begonnen.

„Die Zugpferde sind noch nicht so weit, wie wir uns das vorgestellt haben“, resümierte der deutsche Alpinchef Wolfgang Maier. Luitz fehlten auf den souveränen Sieger Alexis Pinturault aus Frankreich 1,83 Sekunden. „Heute hat einfach die Gnadenlosigkeit ein bisschen gefehlt, die die anderen an den Tag legen. Aber ich weiß, was ich zu tun habe“, sagte der Allgäuer. Maier meinte: „Man hätte schon damit gerechnet, dass man mit dem Stefan unter den besten zehn drin ist.“