Two Nights Tour Deutsche Skispringerinnen chancenlos, Nika Prevc gewinnt

Wieso es für sie in dieser Saison bislang nicht so läuft wie gewohnt, weiß sie selbst nicht so richtig. „Am Material liegt's nicht“, stellte die 27-Jährige in der ARD fest und sprach davon, dass das Selbstvertrauen ein wenig fehle. An Neujahr geht es in ihrer geliebten Heimat Oberstdorf weiter. „Ich freue mich riesig, zu Hause zu springen“, sagte Schmid.