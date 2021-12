Weltcup in Bannoye : Deutsche Snowboarder Hofmeister und Baumeister Zweite

Russland Die deutschen Snowboarder haben einen starken Start in den alpinen Weltcup-Winter hingelegt. Ramona Hofmeister und Stefan Baumeister sicherten sich bei den Parallel-Riesenslaloms in Bannoye jeweils Rang zwei.

Gesamtweltcupsiegerin Hofmeister musste sich bei dem Event in Russland einzig Lokalmatadorin Sofia Nadirschina geschlagen geben, die schon in der vergangenen Saison ihre schärfste Rivalin war. Platz zwei ist für die 25-Jährige nach einer schwierigen Vorbereitung, in der sie sich wegen ihrer langjährigen Bandscheibenprobleme einer Operation am Rücken unterzogen hatte, aber ein guter Auftakt.