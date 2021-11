1:2 gegen Tschechien : Deutsche Tennis-Damen verlieren Auftaktspiel

Angelique Kerber aus Deutschland in Aktion beim Billie Jean King Cup in Prag. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Prag Petkovic ist chancenlos, Kerber kämpft sich nach verlorenem ersten Satz zurück und schlägt die Nummer drei der Tennis-Welt. Beim Billie Jean King Cup fällt die Entscheidung im abschließenden Doppel.

Es war in der stimmungsvollen O2-Arena von Prag schon kurz nach Mitternacht am frühen Dienstagmorgen, als sich Anna-Lena Friedsam und Debütantin Jule Niemeier im Doppel den Tschechinnen Katerina Siniakova und Lucie Hradecka mit 4:6, 7:6 (7:2), 8:10 geschlagen geben mussten.

Da aus den vier Dreier-Gruppen nur die jeweils Ersten weiterkommen, steht die Auswahl von Kapitän Rainer Schüttler im zweiten Gruppenspiel gegen die Schweiz am Dienstag (17.00 Uhr) schon gewaltig unter Druck, um noch Chancen auf das heimlich erhoffte Halbfinale zu haben.

Und ähnlich wie die Tschechinnen verfügen die Schweizerinnen um Olympiasiegerin Belinda Bencic über ein starkes und ausgeglichenes Team. „Unsere Gruppe ist einfach die Horrorgruppe“, sagte Petkovic und sprach von „schwierigen Herausforderungen“, weil sie es als Tennisspielerinnen in einem regulären Turniermodus nicht gewohnt seien, „nach Niederlagen am nächsten Tag wieder spielen zu müssen“.

Die knappe Niederlage müssen Kerber&Co. jetzt schnell abhaken. Vor allem Petkovic war mit ihrer Darbietung ganz und gar nicht einverstanden. „Es hat sich für mich heute bescheiden angefühlt auf dem Platz, aber sie hat es auch sehr, sehr gut gemacht“, sagte die 34 Jahre alte Darmstädterin nach ihrer ernüchternden Niederlage in 1:15 Stunden und zollte ihrer Kontrahentin Respekt. „Sie hat den Ball so gut im Schläger gehabt. Es war einfach wahnsinnig schwierig für mich heute. Wenn es wichtig war, hat sie die Punkte gemacht.“

Kerber ging also mit der Hypothek des Gewinnen-Müssens in das Duell mit der diesjährigen Roland-Garros-Siegerin im Einzel und im Doppel. Sie lag schnell 0:3 zurück, kämpfte sich aber in das Match. Seit dieser Woche ist die 33 Jahre alte Kielerin als Nummer neun der Welt erstmals nach mehr als zwei Jahren wieder unter den Top Ten.