Australian Open Deutsche Tennis-Frauen in Melbourne weiter, Männer-Trio raus

Allerdings hat Zverev bislang angekündigt, in Paris mit Angelique Kerber spielen zu wollen. In Melbourne greift das deutsche Spitzenduo erst an diesem Dienstag ins Geschehen ein. Zverev trifft in der Night Session im deutschen Duell auf Dominik Koepfer, Kerber am frühen deutschen Morgen auf die Amerikanerin Danielle Collins.