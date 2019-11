Endrunde in Madrid : Deutsche Tennis-Herren im Viertelfinale

Endrunde in Madrid

Madrid Erfolg für die deutschen Tennis-Herren: Philipp Kohlschreiber macht den vorzeitigen Einzug ins Davis-Cup-Viertelfinale perfekt. Die Niederlage von Jan-Lennard Struff fällt nicht ins Gewicht. Nun sollen Andy Murray und Co. dran glauben.

„Unsere Reise hier ist noch nicht beendet“, sagte Struff nach seiner ärgerlichen, aber bedeutungslosen Niederlage gegen den Chilenen Cristian Garin. „Die Briten haben eine gute Mannschaft, aber wir wollen gewinnen“, sagte die deutsche Nummer eins mit Blick auf das Duell gegen Murray und Co. an diesem Freitag (17.30 Uhr/DAZN) in Madrid.