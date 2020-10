Steigende Infektionszahlen : Deutscher Sport in Sorge vor neuen Corona-Auflagen

Deutscher Sport in Sorge vor neuen Corona-Auflagen

In Sorge um den organisierten Sport: DOSB-Präsident Alfons Hörmann. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin Kanzlerin Merkel konferiert mit den Länderchefs - und auch der Sport wartet sorgenvoll auf die Ergebnisse. Weitere Corona-Beschränkungen würden die Probleme der Vereine stark vergrößern. Der DOSB-Präsident warnt.

Die steigenden Infektionszahlen in Deutschland bringen den organisierten Sport in größte Bedrängnis. Am heutigen Mittwoch konferiert Kanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder - weitere coronabedingte Einschränkungen werden sehr wahrscheinlich die Folge sein.