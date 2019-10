WTA-Turnier : Deutsches Damen-Trio im Viertelfinale - Petkovic verletzt

Andrea Petkovic gab in Luxemburg auf. Foto: Barbara Gindl/APA/dpa.

Luxemburg Julia Görges ist als dritte deutsche Tennisspielerin nach Laura Siegemund und Antonia Lottner in das Viertelfinale des WTA-Turniers von Luxemburg eingezogen.

Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe besiegte nach hartem Kampf in 2:11 Stunden die Rumänin Sorana-Mihaela Cirstea, die in der Weltrangliste 50 Plätze hinter ihr rangiert, mit 4:6, 6:4, 6:4. Im Viertelfinale ist nun Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico ihre Gegnerin.

Die künftige ZDF-Moderatorin Andrea Petkovic hatte zuvor ihrer Stuttgarter Konkurrentin Antonia Lottner den Einzug in das Viertelfinale überlassen müssen. Petkovic gab die Partie nach einem 1:6 verlorenen ersten Satz wegen einer Verletzung im linken Knie auf. Zuvor hatte Lottner bereits Tamara Korpatsch in Runde eins ausgeschaltet. Sie trifft nun in der Runde der letzten Acht auf die Lettin Jelena Ostapenko. Tags zuvor hatte das ZDF bekanntgegeben, dass Andrea Petkovic ab Dezember als Moderatorin neben Rudi Cerne und Norbert König im Team der ZDF-„Sportreportage“ arbeiten wird.