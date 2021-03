ATP-Turnier : Deutsches Duell in Acapulco: Zverev trifft auf Koepfer

Acapulco Beim Tennis-Turnier in Acapulco kommt es im Halbfinale zum deutschen Duell. Während Alexander Zverev gar nicht erst zu spielen brauchte, trumpfte Dominik Koepfer im Viertelfinale wieder groß auf. Für Koepfer ist es das erste Halbfinale auf der ATP-Tour.

Ruud musste wegen einer Verletzung am Handgelenk kurzfristig passen und bescherte Deutschlands bestem Tennisspieler so einen freien Tag. Für Zverev ist es das erste Halbfinale in diesem Jahr, nachdem er bei den Australian Open in Melbourne im Viertelfinale am späteren Sieger Novak Djokovic aus Serbien gescheitert war.