French Open in Paris : Deutsches Duo greift nach Titel - Nadal-Gegner gesucht

French Open in Paris

Wollen auch nach dem Doppel-Finale in Paris Grund zum Jubel haben: Kevin Krawietz (r) und Andreas Mies. Foto: Frank Molter.

Paris Die Tennisspieler Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den French Open in Paris am heutigen Samstag die Chance auf den ersten Grand-Slam-Titel eines deutschen Doppels seit 82 Jahren.

„Das hat mich wirklich gefreut für die zwei jungen Deutschen. Sie sind zum ersten Mal überhaupt so weit in einem Grand-Slam-Turnier gekommen und haben Historie geschrieben. Das ist echt eine Sensation, und ich freue mich für die beiden Jungs“, sagte Eurosport-Experte Boris Becker und ergänzte: „Es ist noch nicht vorbei. Einfach weiter so machen und die Konzentration nicht verlieren.“