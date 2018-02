Deutsches Eishockey-Team verpasst das Olympia-Wunder

Nach dem knapp verpassten Olympia-Wunder flossen bei Deutschlands geschlagenen Eishockey-Helden die Tränen. Erst mit den Silbermedaillen um den Hals kehrte das Lächeln ganz langsam in die Gesichter zurück. Von Carsten Lappe, Kristina Puck und Maximilian Haupt, dpa

Nur 55,5 Sekunden fehlten in einem hoch dramatischen Endspiel in Pyeongchang zu Gold, doch in der Verlängerung mussten sich die aufopferungsvoll kämpfenden Außenseiter den Olympischen Athleten aus Russland (OAR) doch noch 3:4 (0:1, 1:0, 2:2) geschlagen geben. Obwohl das nervenaufreibende Finale für die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm verloren ging, ist es der größte Erfolg in der Geschichte des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB).

„Es ist hart. Wir waren nah dran. Aber trotzdem dürfen die Jungs nicht vergessen, sie bringen Silber heim mit nach Deutschland“, sagte Sturm: „Das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Heute war es einfach bitter. Aber der Stolz überwiegt. Ich bin einfach nur happy, dass die Jungs die Medaille mit heim nehmen.“ Ähnlich sah es Verteidiger Christian Ehrhoff, der am Abend bei der Schlussfeier noch die deutsche Fahne tragen durfte: „Wenn wir mal auf das gesamte Turnier zurückblicken, dann können wir unglaublich stolz sein, was wir hier mit der Mannschaft erreicht haben.“

Dank unglaublicher Leidenschaft stand das deutsche Team kurz davor, sich erstmals zum Olympiasieger zu krönen. Jonas Müller (57.) traf in der Schlussphase zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung, doch die Russen retteten sich mit einem Treffer in der Schlussminute noch in die Overtime. Kirill Kaprisow traf dann in der zehnten Minute in Überzahl zum umjubelten Sieg des großen Turnierfavoriten. Während die Spieler in Rot freudig über das Eis tanzten, versammelten sich die Deutschen niedergeschlagen um Trainer Sturm, der nach der erneut fantastischen Leistung aufmunternde Worte sprach.

Auch bei Marcel Goc überwog schnell der Stolz: „In ein paar Stunden, in ein paar Tagen werden wir verstehen, was wir geleistet haben für unser Land und für das Hockey.“ Und Yannic Seidenberg meinte: „Wir waren so knapp davor, Gold zu gewinnen, deswegen war es natürlich im ersten Augenblick extrem schmerzhaft, das mitzuerleben. Aber als die Medaillen rauskamen, war ich einfach nur unglaublich stolz, dabei gewesen zu sein und sie in der Hand zu haben.“

Die wundersame Siegesserie der DEB-Cracks, die unter anderem mit den völlig unerwarteten Erfolgen gegen Weltmeister Schweden und Sotschi-Olympiasieger Kanada die Sportprominenz weltweit und die Fans in Deutschland verzückt hatten, fand im Finale erst spät ein Ende. Gegen die russischen Stars um Pawel Dazjuk und Ilja Kowaltschuk kämpfte das deutsche Team, warf sich in Schüsse, checkte die Gegner. Am Ende reichten die Kräfte nach dem emotionalen Olympia-Highlight gegen den nicht mehr alleinigen Rekord-Olympiasieger Kanada nicht mehr.

Wjatscheslaw Wojnow (20. Minute), Nikita Gussew (54./60.) mit einem späten Doppelschlag und Kaprisow schossen die Russen zum nun neunten Olympiasieg. Für das OAR-Team war es das erste Olympia-Gold seit 26 Jahren. Damals hatte die Sbornaja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) triumphiert. Felix Schütz erzielte im zweiten Abschnitt das zwischenzeitliche 1:1 (30.), bis zum Ende blieb das Endspiel tatsächlich ausgeglichen. Dominik Kahun (54.) traf in einem wahren Thriller nur zehn Sekunden nach der neuerlichen Führung des Favoriten erneut zum verdienten Ausgleich, ehe Müller das 3:2 erzielte.

„Das wird es nicht so schnell wieder geben. Man kann nur davon träumen, so einen offenen Schlagabtausch mit den Russen zu führen. Das geht mir sehr nahe. Hut ab“, sagte Verbandspräsident Franz Reindl.

Von Beginn an war Deutschlands erneut bravourös haltender Torhüter Danny aus den Birken, der vom Weltverband IIHF zum besten Goalie des Turniers ernannt wurde, enormem Druck ausgesetzt. Und die DEB-Auswahl arbeitete sich hervorragend rein. Wie immer in diesem Turnier hielt sie mit Kampf und Leidenschaft auch gegen den Rekord-Weltmeister dagegen, hatte vor dem Tor aber kein Glück. Eine halbe Sekunde vor dem Ende des ersten Drittels schlug es dann doch noch im deutschen Tor ein. Gegen Wojnows Schlagschuss war aus den Birken machtlos. Im zweiten Drittel steigerte sich der krasse Turnier-Außenseiter. Stürmer Schütz, der viele Russen aus seiner Zeit in der KHL kennt, überwand den russischen Goalie Wassili Koschetschkin.

Nach dem Jahrhundertspiel gegen Kanada, in dem sich die deutsche Mannschaft phasenweise in einen Rausch gespielt hatte, versuchten die Spieler im Schlussdrittel noch einmal alles. Im stärksten Abschnitt waren sie sogar spielbestimmend, und es kam zu einem dramatischen Endspurt. Russland rettete sich gerade noch so in die Verlängerung und hatte dort das goldene Ende für sich.

Informationen des IOC

Olympische Wettkampfstätten

Deutsche Olympia-Mannschaft

Termine und Ergebnisse

dpa-Twitterlisten zu Olympia

Crowdtangle zu Olympia-Themen bei Social Media

Ergebnisse früherer Olympischer Spiele

dpa-Crowdtangle

Deutscher Olympia-Kader

Olympia-Spielplan

Aufstellungen

FOTO: Michael Kappeler

FOTO: Michael Kappeler

FOTO: Michael Kappeler

FOTO: Michael Kappeler

FOTO: Daniel Karmann

FOTO: Daniel Karmann

FOTO: Angelika Warmuth

FOTO: Angelika Warmuth

FOTO: Joel Marklund

FOTO: Joel Marklund

FOTO: Daniel Karmann

FOTO: Daniel Karmann

FOTO: Julio Cortez

FOTO: Julio Cortez

FOTO: Daniel Karmann

FOTO: Daniel Karmann

FOTO: Julio Cortez