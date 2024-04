Eishockey-WM Deutsches Eishockeyteam bei WM ohne NHL-Star Stützle

Stützle erklärte, er habe seit einigen Monaten Probleme an der Schulter und hatte auch eine Verletzung am Handgelenk. Die Blessuren will er nun auskurieren. Sein letztes NHL-Spiel für die Senators bestritt er am 4. April. Der Stürmer konnte bereits im vergangenen Jahr bei der WM nicht für die deutsche Mannschaft auflaufen.