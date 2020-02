Qualifikation für Endrunde : Deutsches Fed-Cup-Team Favorit in Brasilien

Florianopolis Auch ohne die Spitzenkräfte Angelique Kerber und Julia Görges will das deutsche Damentennis-Team bei der Fed-Cup-Partie in Brasilien die Qualifikation für die neue Endrunde perfekt machen. Den Gastgeberinnen fehlt ebenfalls ihre Beste.

Um die Teilnahme an der neuen Endrunde mit zwölf Teams zu schaffen, muss an diesem Freitag (16.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) und Samstag (14.30 Uhr/Sportdeutschland.TV) zunächst in Florianopolis in Sie in der Qualifikationsrunde her.