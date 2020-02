Titelkämpfe in Altenberg : Deutsches Trio in Lauerstellung - Stürze beim WM-Auftakt

Startet zum zweiten Durchgang: Stephanie Schneider (r) und Leonie Fiebig springen am Start in den Bob. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa.

Altenberg Drei deutsche Bob-Pilotinnen bewerben sich bei der WM um zwei Medaillen. Die besten Goldchancen hat fast wie erwartet aber Favoritin Kaillie Humphries.

Insgesamt vier Stürze überschatteten den WM-Auftakt. Neben den beiden italienischen Pilotinnen und dem rumänischen Bob fuhr in Laura Nolte die vierte deutsche Teilnehmerin nach einem Sturz im zweiten Rennen kopfüber über die Ziellinie. Die 21 Jahre alte Athletin vom RSC Winterberg hat den Sturz laut Bundestrainer René Spies unbeschadet überstanden. Der 46-Jährige will sie aber am Samstag nicht an den Start schicken. Laut ihrer Bremserin Ann-Christin Strack, die Schmerzen an der Schulter davontrug, sei Nolte wohlauf, wurde über den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) mitgeteilt.