Start in Stralsund : Deutschland Tour: Radstar Greipel feiert Abschiedstournee

Stralsund Endlich wieder Profi-Radsport in Deutschland! Fast zwei Jahre gab es in Deutschland wegen der Corona-Pandemie keine Rennen. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Deutschland Tour, fast alle deutschen Radstars sind dabei. Für Greipel gibt es gar ein Heimspiel.

André Greipel läutet mit einem Heimspiel seine Abschiedstournee ein, Tour-Etappensieger Nils Politt plant den nächsten Coup: Wenn am Donnerstag mit der Deutschland Tour das erste Profirennen im Lande nach 693 Tagen in Stralsund losrollt, stehen die deutschen Radstars im Fokus.

Auch Kletterspezialist Emanuel Buchmann, Sprinter Pascal Ackermann oder Klassikerjäger John Degenkolb lassen sich die Chance nicht nehmen, mal wieder auf deutschen Landstraßen um Siege zu kämpfen. Denn - ausgenommen von den deutschen Meisterschaften - war Corona-bedingt fast zwei Jahre Stillstand, was Politt als großen Nachteil empfindet. „Die Deutschen waren extrem streng in Sachen Veranstaltungen im Gegensatz zu den anderen Ländern. Man muss sagen, dass der Sport darunter gelitten hat“, sagte der Kölner Radprofi der Deutschen Presse-Agentur.

Die Hamburger Cyclassics wurden zweimal abgesagt, der Klassiker in Frankfurt fiel einmal der Pandemie zum Opfer und wurde dieses Jahr auf den September verschoben. Auch bei der Deutschland Tour standen 2020 die Räder still, während Tour, Giro und Vuelta wie auch fast alle anderen internationalen Klassiker Lösungen fanden. „Wir müssen froh sein, dass die Rennen überhaupt stattfinden“, äußerte sich Greipel diplomatisch.

Der Routinier freut sich vielmehr, dass er sich in seiner alten Heimat von den Fans verabschieden kann. „Das gab es ja noch nie, dass in meiner Heimat ein professionelles Rennen stattfindet. Ich kenne hier jede Straße“, sagte der gebürtige Rostocker der dpa. Nach 17 Jahren als Radprofi ist für Greipel zum Saisonende Schluss. „Das Leben besteht nicht nur aus Radsport und Rennen fahren“, sagte der 39-Jährige und fügte hinzu: „Ich habe den Radsport gelebt, geliebt und manchmal auch gehasst. Es ist eine Lebenseinstellung gewesen.“

Bereits am Sonntag steht der Gesamtsieger nach vier Etappen und 720,5 Kilometern in Nürnberg fest. Die Hoffnung ist groß, dass die Rundfahrt bald wie in früheren Jahren auf eine Woche ausgebaut wird. „Das wird es auch in Zukunft geben. Es ist die Vision einer Deutschland Tour, die über eine Woche geht“, sagte Greipel. Der Sprintstar ist dann aber nicht mehr dabei.