Vor 77.768 Zuschauern : DFB-Frauen siegen in Wembley gegen England

DFB-Frauen siegen in Wembley gegen England

Deutschlands Fußball-Frauen durften sich in Wembley über den Sieg freuen. Foto: John Walton/PA Wire/dpa.

London Von 25 Duellen mit den Engländerinnen hatten die deutschen Fußball-Frauen erst eins verloren. Dies blieb auch nach dem letzten Länderspiel des Jahres so. Der europäische Zuschauerrekord wurde in dem spektakulären Duell im Londoner Wembley-Stadion aber verfehlt.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes gewann am Samstag in London das Prestige-Duell mit dem WM-Vierten England nach einer überzeugenden Vorstellung 2:1 (1:1). Spielführerin Alexandra Popp (9. Minute) und Klara Bühl (90.) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Ellen White traf zum zwischenzeitlichen 1:1 (44.).

Kurz zuvor hatte die deutsche Torhüterin Merle Frohms noch einen von ihr selbst verschuldeten Foulelfmeter von Nikita Parris spektakulär mit dem Fuß abgewehrt (36.). Der angekündigte Europarekord mit 90 000 verkauften Tickets wurde zwar klar verfehlt - bei nasskaltem Schmuddelwetter blieben doch einige Plätze in der Arena leer. Doch auch ohne Bestwert erlebten die Zuschauer eine spektakuläre und bis zum Schluss unterhaltsame Partie mit einem am Ende verdienten Sieg - für die deutsche Elf nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Frankreich und der verspielten Olympia-Teilnahme ein Mutmacher.