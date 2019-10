Gnabry-Ausfall : DFB-Team stürmt mit Reus, Brandt und Waldschmidt

Hat vom Bundestrainer eine Stammplatz-Garantie erhalten: Serge Gnabry. Foto: Bernd Thissen/dpa.

Tallinn Nach dem Ausfall des angeschlagenen Serge Gnabry tritt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Abend in Tallinn gegen Estland mit Marco Reus, Julian Brandt und Luca Waldschmidt im Angriff an.

Der von einer Grippe genesene Leipziger Timo Werner sitzt zunächst in dem EM-Qualifikationsspiel auf der Ersatzbank. Gnabry fehlt wegen muskulärer Probleme. Der DFB berichtete von einer „Vorsichtsmaßnahme“.