Pyro-Einsatz : DFB-Urteil: Strafen für HSV und St. Pauli reduziert

Frankfurt/Main Quasi wöchentlich vermeldet der DFB Geldstrafen wegen verbotener Feuerwerke in den Fußball-Stadien. Zweitligist HSV fordert während eines erneuten Urteils gegen ihn einen Runden Tisch aller Beteiligten im deutschen Fußball.

Damit verhinderte der HSV auch eine Rekordbuße im deutschen Fußball. Beide Clubs ließen am Freitag aber offen, ob sie das Urteil nach viereinhalbstündiger Verhandlung in Frankfurt/Main akzeptieren. So oder so werden die verbotenen Zündeleien und Knallereien in den Stadien den Deutschen Fußball-Bund wohl weiter auch grundsätzlich beschäftigen.