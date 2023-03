Ski alpin Die Beste der Geschichte: Shiffrin hängt Stenmark ab

„Hut ab. Über die Jahre in so vielen Disziplinen so eine Konstanz zu haben, ist irre“, sagte die deutsche Hoffnungsträgerin Lena Dürr im ZDF über Ausnahmeathletin Shiffrin. Dürr, die bei den Weltmeisterschaften in Frankreich im Februar Bronze geholt hatte, verbesserte sich nach einem fehlerhaften ersten Durchgang noch um zwei Ränge und wurde Sechste.