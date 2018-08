später lesen Matches am Dienstag Die Spiele der deutschen Tennisprofis bei den US Open FOTO: Afp7 FOTO: Afp7 Teilen

Am zweiten Turniertag der US Open wird es ernst für Wimbledonsiegerin Angelique Kerber und Alexander Zverev. Beide deutschen Tennis-Stars sollten aber am Dienstag in New York ihre ersten Aufgaben lösen. dpa