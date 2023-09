Tennis Djokovic gewinnt US Open und holt 24. Grand-Slam-Titel

New York · Novak Djokovic hat zum vierten Mal die US Open gewonnen und mit seinem 24. Grand-Slam-Titel erneut Tennis-Geschichte geschrieben. Der 36 Jahre alte Serbe bezwang am Sonntag (Ortszeit) Daniil Medwedew im Endspiel mit 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 und nahm erfolgreich Revanche für die Finalniederlage gegen den Russen vor zwei Jahren in New York.

11.09.2023, 01:57 Uhr

Unter großem Jubel feiert Novak Djokovic seinen Sieg. Foto: Frank Franklin II/AP/dpa

Der erfolgreichste Tennisspieler der Historie krönte sich zum ältesten US-Open-Sieger in der Profi-Ära und schloss nach Grand-Slam-Titeln zur Australierin Margaret Court auf, die bei den Damen die Bestmarke innehat. Djokovic löst heute den Spanier Carlos Alcaraz als Nummer eins der Weltrangliste und geht in seine 390. Woche an der Spitze. Der 27 Jahre alte Medwedew muss nach der Niederlage in 3:17 Stunden auf seinen zweiten Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier warten. 2021 hatte er Djokovic im US-Open-Finale glatt in drei Sätzen geschlagen und damit verhindert, dass dieser als erster Mann seit Rod Laver 1969 alle vier Grand-Slam-Turniere in einem Jahr gewinnen konnte. Novak Djokovic hat zum vierten Mal die US Open gewonnen. Foto: Manu Fernandez/AP/dpa © dpa-infocom, dpa:230911-99-148381/3

(dpa)