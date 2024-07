Tennis Djokovic in Wimbledon: Von Krücken in Paris zum Titel?

Vieles läuft in diesen Tagen im All England Lawn Tennis and Croquet Club positiv für den 37-Jährigen. Und was der Weltranglisten-Zweite seit seiner Ankunft klarstellte, hat er längst bewiesen: „Ich bin nicht hierhergekommen, um ein paar Runden zu spielen. Ich will wirklich um den Titel spielen.“