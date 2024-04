Tennis Djokovic startet erfolgreich in Sandplatz-Saison

Der 36 Jahre alte Serbe ließ dem russischen Tennisprofi Roman Safiullin in Monte-Carlo beim 6:1, 6:2 keine Chance und startete damit erfolgreich in die Sandplatz-Saison. Nach einem Freilos in der ersten Runde zog der topgesetzte Djokovic damit bei dem Masters-1000-Turnier ins Achtelfinale ein.