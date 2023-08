Tennis Djokovic, Wozniacki, Williams - die Gesichter der US Open

Als die Amerikanerin im Jahr 2000 das erste Mal die US Open gewann, war die aktuelle Titelverteidigerin Iga Swiatek aus Polen nicht einmal geboren. Trotz einer Verletzungspause von mehr als sechs Monaten kämpfte sich Williams diese Saison noch einmal zurück auf die Profitour. Zwar musste sie für die Generalprobe in Cincinnati wegen Knieproblemen absagen, aber im Alter von 43 Jahren plant sie ihren 24. Start in Flushing Meadows. „Ich werde an mir arbeiten und wieder auf die Beine kommen, um bei den US Open dabei zu sein“, kündigte die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin an.