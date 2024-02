Biathlon Doll belohnt sich mit WM-Bronze: „Innerlich heule ich“

Auch vorher hatten oft ihn in seiner Karriere Strafrunden oder Strafminuten bessere Ergebnisse gekostet. Vor diesem Winter ließ er sich aber noch eine neue Waffe bauen. Ob er diese auch über das Saisonende hinaus nutzen wird oder sich mehr seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Sohn widmet, bleibt abzuwarten. Jetzt will er erst mal am Samstag in der Staffel und am Sonntag im Massenstart noch mal zeigen, zu was er in der Lage ist und vor allem die Norweger ärgern.