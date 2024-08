Fragen nach Freispruch Doping-Experte nach Sinner-Freispruch: „Stinkt zum Himmel“

Sinner hatte in einem Statement erklärt, dass der Betreuer ein in Italien rezeptfreies Clostebol-haltiges Spray benutzt habe, um einen Schnitt an seinem Finger zu behandeln. Auch Sinner habe an seinem Körper offene Wunden gehabt, so sei es zur Kontamination gekommen. „Ein Anabolika-Spray für eine Wundbehandlung - lächerlich. Bei einer Wunde stehen andere Substanzen wie Antibiotika im Vordergrund. Ich vermute, dieses Spray wird gezielt für den Hochleistungssport auf inoffiziellen Wegen und im Internet vertrieben“, sagte Sörgel. In Deutschland sind Sprays und Salben mit Clostebol nicht zugelassen.