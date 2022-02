Olympische Winterspiele : Doppel-Führung: Taubitz nach erstem Lauf vor Geisenberger

Rodlerin Julia Taubitz hat den Bahnrekord in Yanqing auf 58,345 Sekunden verbessert. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Yanqing Die deutschen Rodlerinnen sind stark ins olympische Rennen gestartet.

Mitfavoritin Madeleine Egle aus Österreich, die in 7,164 Sekunden einen Startrekord aufstellte, stürzte in der berüchtigten Kurve 13, kam wieder auf den Schlitten und verlor fast eine Sekunde. Sie hat somit kaum noch Chancen auf den Sieg. Die abschließenden Läufe drei und vier werden am Dienstag ausgetragen.