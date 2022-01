Australian Open : Doppel Krawietz/Mies erreicht Achtelfinale in Melbourne

Doppel Krawietz/Mies erreicht Achtelfinale in Melbourne

Melbourne Das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat zum ersten Mal gemeinsam das Achtelfinale der Australian Open erreicht.

Die zweimaligen French-Open-Gewinner der Doppel-Konkurrenz gewannen in Melbourne ihre Zweitrundenpartie 6:4, 6:7 (7:9), 6:4 gegen die Amerikaner Austin Krajicek/Sam Querrey. Einen Matchball im Tiebreak des zweiten Satzes konnten die beiden nicht nutzen. In der Runde der besten 16 bekommt es das Duo mit den an Position fünf gesetzten John Peers aus Australien und Filip Polasek aus der Slowakei zu tun. Krawietz und Mies sind die Nummer zwölf der Setzliste.