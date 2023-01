Australian Open : Doppel Mies/Peers erreicht Viertelfinale in Melbourne

Doppel Mies/Peers erreicht Viertelfinale in Melbourne

Stehen in Australien im Viertelfinale: Andreas Mies (r) und John Peers. Foto: Frank Molter/dpa

Melbourne Tennis-Doppelspieler Andreas Mies hat beim ersten Grand-Slam-Auftritt mit seinem neuen Partner John Peers das Viertelfinale der Australian Open erreicht.

Der zweimalige French-Open-Gewinner siegte an der Seite des Australiers gegen die Lokalmatadoren Alex Bolt/Luke Saville souverän mit 6:0, 6:3 und steht damit in Melbourne erstmals in der Runde der besten acht Doppel.