Weltcup in Peking Doppelerfolg im Zweierbob: Lochner vor Friedrich

Saisonübergreifend war es der siebte Zweierbob-Weltcupsieg in Serie, zudem gewann das Duo die WM im Februar in St. Moritz und beendete damit die WM-Rekordserie von Friedrich, der zuvor seit 2013 alle WM-Titel geholt hatte. „Da werden wir genauso weitermachen in den nächsten Rennen“, kündigte Lochner an.