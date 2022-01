EM-Doppelerfolg : Doppelsitzer Eggert/Benecken sichern sich Gesamtweltcup

St. Moritz Beim Weltcupfinale in St. Moritz überzeugten die deutschen Doppelsitzer mit einem EM-Doppelerfolg. Leer gingen die zuletzt starken Rodler im Einzel aus. Loch wurde EM-Vierter, Ludwig patzte.

„Nervenstärke und eine sehr starke Teamleistung“

Damit wurden sie in der Gesamtwertung von Eggert/Benecken (Ilsenburg/Suhl) noch überholt. Möglich wurde der Gesamtsieg nur durch die Annullierung der Disqualifikation am Freitag durch den Weltverband FIL nach dem Sturz des Duos beim Weltcup Anfang des Jahres in Winterberg. Gesamtdritte wurden die viermaligen Olympiasieger Wendl/Arlt aus Bayern. „Es war Nervenstärke und eine sehr starke Teamleistung. So können wir zuversichtlich nach Peking reisen“, sagte Eggert nach dem vierten EM-Titel.