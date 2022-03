Krieg in der Ukraine : DOSB-Chef: „Sport ist verbindend und nicht dividierend“

Mainz DOSB-Chef Thomas Weikert hat den Schulterschluss des Sports bei seiner Reaktion auf den Krieg Russlands in der Ukraine gewürdigt.

Umdenken bei Veranstaltungsvergabe

Bei der Vergabe internationaler Sportveranstaltungen habe bereits ein Umdenken eingesetzt, befand Weikert. Man müsse nun darüber nachdenken, was man in dieser Hinsicht in Zukunft tut. „Das IOC hat jetzt schon ein bisschen eingeschwenkt, die nächsten Olympischen Spiele finden in demokratischen Ländern statt.“ Menschenrechte und auch Nachhaltigkeit müssten auf den Prüfstand. Weikert: „Ich denke, da wird ein Umdenken einsetzen.“