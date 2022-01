Olympia : DOSB nominiert Pechstein für achte Winterspiele

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein wird zum achten Mal an Olympischen Winterspielen teilnehmen. Foto: Rick Bowmer/AP/dpa

Frankfurt/Main Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat mit der offiziellen Nominierung die letzte Hürde zur achten Olympia-Teilnahme bei den Winterspielen in Peking genommen.

Großer Eishockey-Pool

Unter Vorbehalt und ohne Nennung von Namen ist zudem ein 35er-Pool von Eishockeyspielern nominiert worden, der am 18. Januar auf 25 Akteure (22 Spieler/drei Torhüter) reduziert wird. Bundestrainer Toni Söderholm hat angesichts möglicher Corona-Erkrankungen und Verletzungen darum gebeten, zunächst keine Spielernamen zu nennen, um Spekulationen und Debatten zu vermeiden, wie ein Verbandssprecher sagte. Das deutsche Team hatte 2018 in Pyeongchang Olympia-Silber gewonnen.

Neben Pechstein haben in Michelle Uhrig, Patrick Beckert, Joel Dufter und Felix Rijhnen noch vier weitere Eisschnellläufer ihr Ticket erhalten. Im Rodeln kann Felix Loch in Peking Jagd auf seinen vierten Olympiasieg machen. Die Gold-Staffel von 2018 um Natalie Geisenberger, Tobias Arlt, Johannes Ludwig und Tobias Wendl könnte den Triumph in China wiederholen.